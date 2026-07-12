Kanada'nın Toronto kentindeki bir sokak festivali yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, en az 4 kişi yaralandı.
Yetkililer, Toronto'da Latin Amerika kültürünün kutlandığı bir festival alanı yakınında silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.
Birbirlerini hedef alan 2 saldırganın karşılıklı ateş açması sonucu hayatlarını kaybettiğini bildiren yetkililer, en az 4 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Yetkililer, olay yerinde 2 silah ele geçirildiğini, saldırıyla ilgili henüz herhangi bir şüphelinin gözaltına alınmadığını ve soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Toronto'da Sokak Festivalinde Silahlı Saldırı: 2 Ölü - Son Dakika
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