Toroslar\'da Motosiklet Devrildi: 2 Yaralı

Mersin'in Toroslar ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AEK 836 plakalı motosiklet, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
