Torpil Atıp Kaçan Çocuklar Güvenlik Kamerasında

PENDİK'te 2 çocuğun restorana torpil atarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi Deniz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan restoranın önüne gelen 2 çocuk bir süre konuştuktan sonra yanlarındaki torpilleri restoranın içine atıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çocuklardan birinin cep telefonu ile video çektiği, diğerinin ise elindeki torpili atıp kaçtığı anlar yer aldı. Restoranın güvenlik kamerası görüntülerinde ise içeride torpilin patladığı anlar kaydedildi.