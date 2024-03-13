Tosya Belediye Başkanı, belediye çalışmalarını inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tosya Belediye Başkanı, belediye çalışmalarını inceledi

Tosya Belediye Başkanı, belediye çalışmalarını inceledi

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, şehir merkezindeki Üçoluklar mesire alanının genişletildiğini ve peyzaj çalışmalarının hız kazandığını açıkladı.

13.03.2024 12:03  Güncelleme: 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını inceledi.

Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, belediye çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Tosya şehir merkezindeki en önemli mesire alanlarından birinin Üçoluklar olduğunu anlatan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"35 dönümlük alan üzerinde içinde 85 kamelya, barbekü yapıları, sosyal yaşam alanları ve çocuk oyun grupları ile tamamı belediyemiz tarafından üretken belediyecilik anlayışı ile genişletiliyor. Zemin hazırlık çalışmalarına ek olarak piknik alanlarının ve yürüyüş yollarının inşası da önemli ölçüde tamamlanırken akabinde peyzaj çalışmalarına hız verilecek."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tosya Belediye Başkanı, belediye çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:40 ABD merkezli dergiden ’Türkiye Batı’nın Dostu Değil’ başlıklı skandal analiz ABD merkezli dergiden 'Türkiye Batı'nın Dostu Değil' başlıklı skandal analiz
11:24 Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti Tek bir ağızdan “Katil İbrahim Keloğlan“ sloganı attılar Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganı attılar
11:06 Kızıldeniz’de gerilim tavan yaptı Yunan savaş gemisi, 2 İHA’ya ateş açtı Kızıldeniz'de gerilim tavan yaptı! Yunan savaş gemisi, 2 İHA'ya ateş açtı
10:42 Ayhan Bora Kaplan’dan “kara para“ savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur Ayhan Bora Kaplan'dan "kara para" savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur
10:39 Japon firmanın ’Kairos’ roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti Japon firmanın 'Kairos' roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti
11:36 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi Leyla Bilginel’in anlattıkları ağızları açık bıraktı 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı
11:30 Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı Çin'de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı
11:28 İsrail, Lübnan’ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi
11:27 Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum
11:08 Filistinli çocuklardan İsrail’e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun Filistinli çocuklardan İsrail'e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun
10:46 İngiltere, göçmenlere Ruanda’ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor İngiltere, göçmenlere Ruanda'ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor
10:14 Uyuşturucu parası tartışmasında oğlunu öldürdü Eksik 100 lira ayrıntısı Uyuşturucu parası tartışmasında oğlunu öldürdü! Eksik 100 lira ayrıntısı
10:12 Buket Aydın’dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey Buket Aydın'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 13:22:32. #1.13#
SON DAKİKA: Tosya Belediye Başkanı, belediye çalışmalarını inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement