Tosya'da 32 Hafız İçin İcazet Töreni

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Tosya Müftülüğü Hamzababa ve Hafız Recep Efendi Kur'an kurslarında hafızlığını tamamlayan 32 öğrenci için icazet töreni düzenlendi.

Tosya Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan, buradaki konuşmasında, gündüz ders dinleyip gece nöbet tutarak adeta anne baba gibi hafızlarla ilgilenen Kur'an kursu hocalarına teşekkür ederek, "Hafızlarımıza da Rabb'imizin kelamını ezberledikleri, çok kutsal ve değerli bir işi yerine getirdikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Hamzababa Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hüseyin Akbıyık da desteklerinden ötürü emeği geçenlere teşekkür etti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesi vaizi Nuri İbrahim Ateş'in yaptığı duanın ardından tören sona erdi.

Törenin ardından hafızlar, ilahiler söyleyerek Ulu Cami önünden Meraş-i Abdurrahman Paşa Camisi'ne kadar yürüdü.

Törene Kaymakam Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Takır, MHP İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı ile vatandaşlar katıldı.