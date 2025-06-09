Tosya\'da Kamyonet Park Halindeki Araca Çarptı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, park halindeki otomobile arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü A.E. (61), yaralandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında, Tosya Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 37 KA 462 plakalı kamyonet, sürücüsü A.E.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp caddede park halindeki otomobile arkadan çarpıp devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü A.E., ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.