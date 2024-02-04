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Tosya'da bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tosya'da bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Tosya\'da bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde F.K. yönetimindeki otomobil, Sapaca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Z.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

04.02.2024 17:47
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

F.K. yönetimindeki 60 AAF 294 plakalı otomobil, Sapaca köyü yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Z.K. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tosya'da bariyerlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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