Tosya\'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

A.B. yönetimindeki 37 ET 344 plakalı otomobil, Kaleyakası mevkisinde karşı yönden gelen E.T. idaresindeki 37 ET 505 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar, burada yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.