Tosya'da Yeni Anaokulu Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tosya'da Yeni Anaokulu Açılıyor

30.06.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tosya'da 100 öğrenci kapasiteli İpek Yolu Anaokulu, yeni eğitim yılına başlayacak.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 100 öğrenci kapasiteli anaokulu, yeni eğitim öğretim yılında faaliyete başlayacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, müdürlüğün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede okul öncesi eğitim alanındaki yatırımların büyümeye devam ettiğini anlattı.

Tosya'da ikinci bağımsız anaokulu olan İpek Yolu Anaokulunun öğrencilere kapılarını açmaya hazır olduğunu aktaran Toğrul, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin aydınlık yarınları olan çocuklarımızın gelişmesi için anaokulu hayati öneme sahiptir. Onların sağlıklı ortamlarda eğitim öğretim almaları ilerleyen yıllarda sağlıklı bireyler olmalarını büyük ölçüde etkilemektedir. Bu kapsamda yeni açtığımız Tosya İpek Yolu Anaokulu binasının üst katı anaokulu, alt katında ise özel eğitim sınıfları olacak. 100 öğrenci kapasiteli okulumuza çocuklarını 2026-2027 eğitim öğretim yılı için kaydetmek isteyen velilerimiz, kayıt tarihinden itibaren okulumuza başvurabilir. Güçlü eğitim altyapımızla geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çalışmaya devam ediyoruz. İlçemize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA

İpek Yolu, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tosya'da Yeni Anaokulu Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası
“TikTok’ta beğeni“ tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı "TikTok'ta beğeni" tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Almanya’da silahlı saldırı: 5 ölü Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
Adana’da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Adana'da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü

13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:18
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
13:03
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı 174 bin lira ceza yazıldı
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 13:52:15. #7.12#
SON DAKİKA: Tosya'da Yeni Anaokulu Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.