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Toz taşınımı Kahramanmaraş'ı etkisi altına aldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımı etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, hava kalitesi de alarm verici seviyelere ulaştı.

Afrika üzerinden gelen çöl tozu, Kahramanmaraş'ı etkisi altına aldı. Kentte toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya neden oldu. Meteoroloji'nin uyarasının ardından kentin kuşbakışı görüldüğü alanlarda şehrin üzerinde toz bulutlarının etkili olduğu görüldü.

Toz taşınımından etkilenen Kahramanmaraşlı esnaflar, görüş mesafesinin düşmesi ve hava kirliliği nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Galerici esnaflarından Mustafa Başkonuş, "Kahramanmaraş'ta son 2 gündür özellikle Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutları etkili olmakta. Gördüğünüz gibi bizim araçlarımızın üstü tozdan geçilmiyor. Şu an yıkasam yarım saat sonra yine aynısı oluyor" dedi.

Gıda işletmecisi Kemal Alagöz ise, "Gıdacı olarak bizleri çok etkiliyor, kapımızı açamıyoruz. Önlemimizi almak için kapımızı kapatıyoruz, ürünlerimizin üstünü kapatıyoruz. Her 15-20 dakikada bir elimizle sürekli temizliyoruz. Mesela benim çocuğun alerjisi var, okula bile gönderemiyoruz" diye konuştu.

Bir diğer esnaf Kadir Gülcü, "Kapımızı kapatıyoruz, içeride klimamız çalışıyor ama yine kapı açılıp kapandıkça içeri toz oluyor" ifadelerini kullandı.