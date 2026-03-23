Tozkoparan'da Kentsel Dönüşüm Tamamlandı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi'nde kentsel dönüşümle yeni evlerine kavuşanların görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Güngören Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) tarafından hayata geçirilen Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk 3 etabı tamamlandı. Toplam 1179 konut ve 43 iş yeri hak sahiplerine teslim edilirken, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde devam eden 4'üncü etapta 2 bin 498 konut ve 133 iş yerinin inşası sürüyor.

BAKAN KURUM: SAĞLAM VE GÜVENLİ EVLERDE YAŞAMIN KEYFİ BİR BAŞKA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tozkoparan'da yeni ve sağlam konutlarına kavuşanların görüntülerini sanal medya hesabından paylaşarak, "Parkıyla, bahçesiyle, gözümüz arkada kalmadan evlatlarımızla sağlam ve güvenli evlerde yaşamın keyfi bir başka oluyor. Dönüşen Tozkoparan'da bayram böyle geçti" ifadelerini kullandı.

'GÜVENDE OLDUĞUMU HİSSEDİYORUM'

Görüntülerde yer alan mahallede yaşayanlar, yaşadığı büyük değişimi anlattı. 30 yıldır bölgede yaşayan Melisa Şahin, özellikle güvenlik ve sosyal donatılara dikkat çekerek, "Deprem riski olan bir şehirde yaşıyoruz, TOKİ'nin evlerinin sağlam olduğunu biliyorum ve bu benim için ilk avantajdı. Yaşadığım deneyim de bunu doğruladı, güvende olduğumu hissediyorum" dedi.

Yapım aşamasını yakından takip ettiğini söyleyen Serhan Yıldız ise "Burası modern ve ferah, güzel bir mühendislikle tasarlanmış. Yapım aşamalarında bizzat gelip gördüm, bayağı sağlam olduğunu düşünüyorum. Artık kafamızı yastığa koyduğumuz zaman rahat bir şekilde uyuyoruz. İçeride tur atabileceğiniz neredeyse bir kilometrelik yürüyüş parkuru var. Ödeme planı gayet güzel. Yani bütün bütçelere uygun diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Eski evlerinin çok rutubetli olduğunu anlatan Ali Yalçın da "Eski ev merdivenliydi, kömürlüydü; kömürden merkezi sisteme döndük. Otoparkımız yoktu, şimdi iki-üç kat otopark var. Suyu, elektriği kesilmiyor, jeneratörü var. Her şeyi dört dörtlük yapmışlar" diye konuştu.

