TPAO'nun Libya'daki Arama Faaliyetleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TPAO'nun Libya'daki Arama Faaliyetleri Başladı

12.02.2026 01:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bayraktar, TPAO'nun Libya'da petrol ve gaz arama hakkı kazandığını açıkladı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TPAO'nun Libya'daki petrol ve doğal gaz ihalesinde hem açık deniz hem de kara sahalarında hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmeye hak kazandığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında attığı yerli ve milli adımların sınır ötesi arama sahalarında yeni bir faza taşındığını duyurdu. Bakan Bayraktar, milli petrol şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Libya'da açılan petrol ve doğal gaz ihalesine verdiği teklifle hem denizde hem de karada hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmeye hak kazandığını bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Enerjide attığımız yerli ve milli adımları, şimdi sınır ötesi arama sahalarında yeni bir faza geçiriyoruz. Milli petrol şirketimiz TPAO, Libya petrol ve doğal gaz ihalesine verdiği teklifle hem denizde hem de karada hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmeye hak kazandı."

TPAO, Libya açık denizlerindeki faaliyetlerini Repsol ve MOL Group ile oluşturduğu konsorsiyum yapısıyla yürütecek. Konsorsiyum ile Akdeniz'de stratejik konuma sahip Bingazi açıklarında yer alan ve yaklaşık 10 bin 300 kilometrekare büyüklüğe sahip bir blokta hidrokarbon arama çalışmaları yapılacak.

Kara sahalarında ise TPAO, Repsol ile birlikte Sirte Baseni'ndeki lisans alanında arama faaliyetleri gerçekleştirecek. Libya'nın en üretken hidrokarbon havzalarından biri olan bu bölgede 8 bin 200 metrekarelik bir alanda yeni keşif imkanlarını değerlendireceğiz.

Açık deniz ve kara sahalarında sahip olduğumuz ileri seviye arama ve üretim kabiliyetimizi, uluslararası ortaklarımızın küresel saha deneyimiyle birleştirerek yüksek potansiyel barındıran lokasyonlarda teknik ve ticari açıdan sürdürülebilir değer üretmeyi hedefliyoruz.

Çeşitlenen uluslararası arama portföyümüzle TPAO'nun küresel konumunu güçlendirirken enerji arz güvenliğimizi destekleyen ve kurumsal kapasitemizi artıran adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Libya, TPAO, Son Dakika

Son Dakika Güncel TPAO'nun Libya'daki Arama Faaliyetleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor Sıfır zam alabilirler Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor! Sıfır zam alabilirler
Hayatının baharındaydı Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi
CHP’de Akın Gürlek alarmı Tüm vekiller “acil“ koduyla Meclis’e çağırıldı CHP'de Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller "acil" koduyla Meclis'e çağırıldı
Menajer Ayşe Barım’ın yargılandığı davada karar günü Menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davada karar günü
Yıllar sonra ortaya çıktı Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

00:06
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
23:31
CHP’li Başarır Meclis’teki kavgadan önce Gürlek’le selamlaşmış
CHP'li Başarır Meclis'teki kavgadan önce Gürlek'le selamlaşmış
22:33
Trump’tan açıklama geldi Netanyahu Beyaz Saray’dan eli boş dönüyor
Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
22:33
Melih Gökçek’ten TBMM’deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
Melih Gökçek'ten TBMM'deki arbede sonrası Mahmut Tanal paylaşımı: Sonuç bu olur
22:25
ABD’de Epstein’in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
ABD'de Epstein'in Ohio Eyalet Üniversitesinden jinekoloğa 3 ayda bir 25 bin dolar ödediği ortaya çıktı
21:23
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 01:32:52. #7.11#
SON DAKİKA: TPAO'nun Libya'daki Arama Faaliyetleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.