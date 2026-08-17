Trablus Açıklarında Göçmen Teknesi Battı

TRABLUS, 17 Ağustos (Xinhua) -- Libya'nın başkenti Trablus'un yaklaşık 20 kilometre doğusunda, Tacura kenti açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin alabora olmasının ardından 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Libya Kızılayı'nın Trablus şubesinden yapılan açıklamada, yerel operasyon merkezinden teknenin battığına dair gelen bildirim üzerine kurtarma ekibinin derhal olay yerine intikal ettiği belirtildi. Yerel savcılıktan alınan izinle başlatılan operasyonlar kapsamında, kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Göçmenlerin Libya üzerinden Avrupa kıyılarına ulaşma girişimlerinin devam etmesi nedeniyle son yıllarda Libya'nın Akdeniz kıyısında çok sayıda benzer olay yaşandı.