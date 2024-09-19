Trablus Havaalanı Anlaşması İptal Edildi

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Libya Ulaştırma Bakanlığı, Trablus Uluslararası Havaalanı'ndaki bir terminalin yeniden inşa projesini yürüten İtalyan şirket ile yapılan anlaşmanın, taahhütler yerine getirilmediği için iptal edildiğini duyurdu.

Libya Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Vessam el-İdrisi basına yaptığı açıklamada, Trablus Uluslararası Havaalanı'nın açılışının 2-3 ay gecikebileceğini söyledi.

Havaalanındaki bir terminalin yeniden inşa projesini yürüten İtalyan şirket vaatlerini yerine getirmediği için yapılan anlaşmanın iptal edildiğini aktaran İdrisi, kısa süre içinde uluslararası standartlara sahip yeni bir şirketle anlaşma imzalanacağını kaydetti.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 17 Eylül'de Mitiga Uluslararası Havalimanı'nın inşa edilen yeni yolcu salonunun açılışında yaptığı açıklamada, Trablus Uluslararası Havaalanı'nın açılışını 2025 yılının başlarına yetiştirmeye çalışacaklarını belirtmişti.

Trablus Uluslararası Havaalanı

Başkent Trablus'un 27 kilometre güneyinde Kasr bin Gaşir bölgesinde bulunan Trablus Uluslararası Havaalanı, 1934 yılında İtalyanlar tarafından inşa edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından Mart 2011'de Libya hava sahasına getirilen uçuş yasağından dolayı uçuşlara kapatıldı.

Aynı yılın ağustos ayında Muammer Kaddafi karşıtı devrimci Zintan Tugayı havalimanını ele geçirdi ve Ekim 2011'de uçuşlara tekrar başlandı.

Ağustos 2014'te Fecr Libya milis grubunun havalimanına saldırarak burada kontrolü ele geçirmesinin ardından uçuşlar durdurularak Mitiga Uluslararası Havalimanı'na nakledildi ve Trablus Uluslararası Havaalanı bir daha kullanılamadı.

Trablus Uluslararası Havaalanı'nda bulunan bir terminalin yeniden inşa projesini ise İtalyan "AENEAS" şirketi yürütüyordu.