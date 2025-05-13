Trablus Havalimanı'nda Uçuşlar Yeniden Başladı

Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda hava seyrüsefer hizmetlerinin normal şekilde devam ettiğini, çatışmalar nedeniyle seferlerini iptal eden hava yolu şirketlerinin de uçuşlara yeniden başladığını duyuruldu.

Libya Sivil Havacılık Kurumu, İçişleri Bakanlığının Trablus'ta istikrar ve güvenliğin sağlandığı yönündeki açıklamasının ardından Mitiga Uluslararası Havalimanındaki duruma ilişkin açıklama yaptı.

Havalimanında hava seyrüsefer hizmetlerinin normal şekilde devam ettiği aktarılan açıklamada, seferlerini iptal eden hava yolu şirketlerinin de uçuşlara yeniden başladığı kaydedildi.

Trablus'taki olaylar

Libya medyasında dün, Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin öldürüldüğüne ilişkin haberler yer almıştı. Ardından İstikrarı Destekleme Birimi milisleri ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında yaşanan çatışma görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

Libya İçişleri Bakanlığı, vatandaşların güvenliği için evde kalmaları çağrısında bulunmuş, Trablus Üniversitesi de eğitime ara vermişti.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığı belirtilmişti. Başbakan Abdulhamid Dibeybe de ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısı dolayısıyla kutlamıştı.

Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani, hastaneye 1'i ağır olmak üzere 5 yaralı getirildiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, Trablus'ta güvenlik ve istikrarın sağlandığını belirterek kamu çalışanları ile tüm vatandaşlara normal hayatlarına dönmeleri çağrısında bulunmuştu.