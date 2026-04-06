Trablus'ta Askeri İstihbarat Konferansı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Akdeniz ve Sahel Ülkeleri Askeri İstihbarat Komutanları Konferansı düzenlendi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin açılışta konuştuğu konferansa Cezayir, Tunus, Sudan, Nijer, Yunanistan, Fransa, Malta, İtalya, İspanya ve Türkiye'den askeri yetkilileri katıldı.

Başbakan Dibeybe konuşmasında, bölgesel güvenliğin bireysel olarak elde edilemeyecek kolektif bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Dibeybe, sınır ötesi tehditlerle başarılı şekilde mücadele etmenin, istihbarat koordinasyonunun güçlendirilmesine, zamanında bilgi alışverişine ve ülkelerin güvenlik kurumları arasında güvenin inşa edilmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Katılımcı ülkelerin ilgili askeri istihbarat yetkililerinin söz aldığı konferansta, Türkiye'yi temsilen katılan Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ertunç Ertufanlı da konuşma yaptı.

Konferansın ardından katılımcılar toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Genelkurmay İstihbarat Başkanı Ertufanlı, Libya Savunma Bakan Vekili Zubi ile görüştü

Öte yandan, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Ertufanlı, Libya Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi ve Libya Genelkurmay Başkan Vekili Salahaddin en-Nemruş ile de bir araya geldi.

Libya Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ertufanlı ile Nemruş'un görüşmesinde, istihbarat ve güvenlik alanında ortak mekanizmaların geliştirilmesi ile askeri koordinasyonun artırılmasının ele alındığı aktarıldı.