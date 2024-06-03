Trablus'ta Dünya Bisiklet Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Trablus'ta Dünya Bisiklet Günü etkinliği düzenlendi

Trablus\'ta Dünya Bisiklet Günü etkinliği düzenlendi

Libya'nın başkenti Trablus'ta Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla 200 bisiklet tutkunu bir araya geldi. Trablus Belediyesi tarafından belirlenen 5 kilometrelik güzergahta düzenlenen bisiklet turuna polis ekipleri ve ambulans da eşlik etti. Libya Bisiklet Merkezi Derneği, bisiklet kültürünü yaymak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

03.06.2024 21:13
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Libya'nın başkenti Trablus'ta Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Başkent Trablus'ta 7 ila 60 yaş arasında yaklaşık 200 bisiklet tutkunu Dünya Bisiklet Günü'nü kutlamak için Suk es-Selas Mahallesi'nde bir araya geldi.

Trablus Belediyesinin belirlediği 5 kilometrelik güzergahta tur düzenleyen bisiklet kullanıcılarına polis ekipleri ve ambulans da refakat etti.

Bisiklet turu öncesinde AA muhabirine açıklama yapan Libya Bisiklet Merkezi Derneği Müdürü Cabir el-Cabir, başkent Trablus'ta 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü kutlamak için etkinlik organize ettiklerini söyledi.

Libya'da bisiklet kültürünü yaymak istediklerini kaydeden Cabir, çeşitli etkinlikler düzenleyerek bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bisiklet turunu organize eden Nuri Abdulcelil İlyas da Trablus Belediyesi ile işbirliği içinde düzenledikleri bisiklet turuna farklı yaşlardan, mesleklerden çok sayıda bisiklet kullanıcısının katıldığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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