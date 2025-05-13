Trablus'ta Eğitim Faaliyetleri Yeniden Başlıyor

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Eğitim Bakanlığı ve Trablus Üniversitesi başkentteki çatışmalar nedeniyle durdurulan eğitim öğretim faaliyetlerinin yarın başlayacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının kentte istikrar ve güvenin sağlandığı yönündeki açıklamasının ardından Trablus'ta durdurulan eğitim faaliyetlerinin yarın başlayacağı belirtildi.

Trablus Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada da üniversitede eğitimin yarından itibaren başlayacağı kaydedildi.

Trablus'taki olaylar

Libya medyasında dün, Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin öldürüldüğüne ilişkin haberler yer almıştı. Ardından İstikrarı Destekleme Birimi milisleri ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında yaşanan çatışma görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

Libya İçişleri Bakanlığı, vatandaşların güvenliği için evde kalmaları çağrısında bulunmuş, Trablus Üniversitesi de eğitime ara verdiğini açıklamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığı belirtilmişti. Başbakan Abdulhamid Dibeybe de ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısı dolayısıyla kutlamıştı.

Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani, hastaneye 1'i ağır olmak üzere 5 yaralı getirildiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, Trablus'ta güvenlik ve istikrarın sağlandığını belirterek kamu çalışanları ile tüm vatandaşlara normal hayatlarına dönmeleri çağrısında bulunmuştu.