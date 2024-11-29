Trablus'ta Gazze'ye Destek Gösterisi - Son Dakika
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Trablus'ta Gazze'ye Destek Gösterisi

Libya'nın Trablus kentinde Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde destek eylemi yapıldı.

29.11.2024 21:48
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Libya'nın başkenti Trablus'ta Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi.

Ülkedeki gençlik hareketlerinden Nefir'in çağrısı üzerine Trablus'un sembol alanlarından Cezayir Meydanı'nda düzenlenen eyleme çok sayıda kişi katıldı.

Ellerinde Libya ve Filistin bayrakları bulunan göstericiler, İsrail saldırısına hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar ve Libya'nın İtalya işgalinden kurtuluşunda direnişin sembolü Ömer Muhtar'ın fotoğraflarını taşıdı.

"Gazze'de olup biten karşısında Arap yöneticiler nerede?"

Gösteride "Gazze canımın cananı" ve "Canımız kanınız sana feda olsun ey Aksa" sloganları atıldı, "Gazze'de olup biten karşısında Arap yöneticiler nerede?" yazılı pankartlar açıldı.

Nefir Hareketi kurucularından Abdurrahman el-Muğribi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libyalılardan meydanlara çıkıp Filistin halkına destek olmalarını ve İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerini boykot etmelerini beklediğini söyledi.

Libyalı yetkililerden de Filistin halkına destek verilmesini istediklerini aktaran Muğribi, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumdan talebimiz Filistin halkının yanında olmasıdır. Bu Siyonist oluşum (İsrail) gaspçı bir oluşumdur. Bu oluşum (İsrail) işgalcidir. O halde İsrail'in karşısında Filistin'in yanında olunmalı."

"Kalplerimiz Gazze'deki Filistinlilerle birlikte"

Göstericilerden gazeteci Sündüs eş-Şehin, yalnız Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde değil her zaman Filistin halkının destekçisi olduklarını söyledi.

Ateşkes olsa bile Libyalıların Filistin halkı ile dayanışma içinde olacağını kaydeden Şehin, "Gazze'de direniş devam edecek, bugün onlarla dayanışma için buradayız. Kalplerimiz onlarla birlikte." ifadelerini kullandı.

Gösteriler sırasında Gazze'deki Filistinlilere ulaştırılmak üzere maddi yardım da toplandı.

Bileşmiş Milletler (BM), 29 Kasım 1947'de aldığı kararla Filistin devletinin ikiye bölünmesine, 1977 ve 1979'da aldığı iki kararla da aynı günün, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kutlanmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trablus'ta Gazze'ye Destek Gösterisi - Son Dakika

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