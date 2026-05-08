Trablus Üniversitesi'nde Türkçe Bölümü Açılıyor

Trablus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halid Avn, Üniversitede Türkçe bölümünün açılması için hazırlıkların sürdüğünü, aynı anda hem bölümü açıp hem de hocaları yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Libya'nın başkentindeki Trablus Üniversitesinde Türk ve Libyalı akademisyenler arasında 30 Nisan'da düzenlenen "Libya-Türkiye İlişkilerinin Gelişimi ve Geleceği" temalı çalıştayın ardından Rektör Avn, AA muhabirine iki ülke üniversiteleri arasındaki akademik işbirliklerini değerlendirdi.

Libya ve Türk üniversiteleri arasında köklü akademik ilişkiler olduğunu söyleyen Avn, iki ülke üniversiteleri arasında çok sayıda akademik iş biriliği yapıldığını söyledi.

Çok sayıda Libyalı öğrencinin Türk üniversitelerini tercih ettiğini söyleyen Avn şunları söyledi:

"Son yıllarda pek çok Libyalı öğrencinin Türk üniversitelerinde eğitim gördüğüne şahit olduk. Bunlar arasında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olanlar var. Bunun sonucunda, Türk üniversitelerinden mezun olanların da bulunduğu pek çok hoca Libya üniversitelerinde ders vermeye başladı. Bu durum, doğal olarak üniversiteler arasındaki iletişim fırsatlarını güçlendirdi."

Türk üniversiteleri ile Libya üniversiteleri arasındaki anlaşmalara değinen Avn, "İstisnasız hemen hemen tüm Libya üniversitelerinin Türk üniversiteleri ile bilimsel iş birliği anlaşmaları bulunmaktadır. Özellikle Trablus Üniversitesinin çok sayıda anlaşması var. Geçen yıl Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul'daki Haliç Üniversitesi gibi kurumları bunlar arasında özellikle zikredebilirim." ifadelerini kullandı.

Trablus Üniversitesinde Türkçe bölümünün açılması için hazırlıklar sürüyor

Avn, Trablus Üniversitesinde Türkçe Bölümünün açılması konusunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile daha önce görüşmeler yaptıklarını söyleyerek şunları kaydetti:

"Hatta daha da ileri giderek; Tarih Bölümü bünyesinde Osmanlı Türkçesi üzerine lisansüstü öğrencilere eğitim vermeye odaklanacağız. Libya ve Türkiye'de bulunan, uzun bir döneme ait milyonlarca belgenin kapısını aralamak için Osmanlıca hattını okumayı öğreteceğiz. Bu belgeler, 360 yılı aşkın süren o çok uzun dönemi kapsamaktadır. 1551'den 1912'ye kadar olan sürecini, hatta Birinci Dünya Savaşı ve sonrası gibi dönemleri de kapsamaktadır."

Türk ve Libya arşivlerinde Libya ile ilgili çok sayıda Osmanlı Türkçesi belge bulunduğuna dikkat çeken Avn, öğretim görevlisi eksikliği ve bu projenin özel bir çalışma gerektirmesi nedeniyle gecikme yaşadıklarını kaydetti.

Avn, Trablus Üniversitesinde Türkçe Bölümünün açılmasının gecikmesinde Dil Fakültesi ve Edebiyat Fakültesindeki yapılanma sürecinin de etkili olduğunu ve şu anda iki fakülte birleştirilerek "Edebiyat ve Diller Fakültesi" olduğunu söyledi.

"Belki de yaklaşımımızı değiştirerek, Türkiye Cumhuriyetinden alınacak burslar aracılığıyla Türkçe alanında kendi hocalarımızı yetiştirmeye odaklanacağız." diyen Avn, bölümün açılması için hocaların yetiştirilmesi gerektiğini ve bu hususta Türk tarafıyla görüşmelerinin sürdüğünü aktardı.

Avn, bölümün açılması için kısmi olarak Türkiye'den hoca desteği alma aşamasında olduklarını, aynı anda hem bölümü açıp hem de hocaları yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Şu an Türkiye, tüm Libya halkının ilgi odağı konumunda

Türkiye ve Libya arasındaki ilişkilerin her alanda güçlenerek sürdüğünü aktaran Avn şunları söyledi:

"Şu an Türkiye, tüm Libya halkının ilgi odağı konumunda. Bunu Libya ve Türkiye arasındaki turizm ve ticaret hareketliliğinden de fark edebilirsiniz. Şimdi biz bu yönü kültürel ve bilimsel ilişkilere de taşımak istiyoruz. Mevcut olan bu ilişkileri daha da geliştirmek istiyoruz."

Avn, Trablus Üniversitesinde Türk ve Libyalı akademisyenler arasında düzenlenen çalıştayın akademik ilişkiler açısından bir dönüm noktası olduğunu ve benzer bir çalıştayı Türkiye'de yapmak için Hacı Bayram Veli Üniversitesinden bir davet aldıklarını kaydetti.

TİKA, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile işbirliği içinde 30 Nisan'da Trablus Üniversitesinde çalıştay ve panelde düzenlemiş, çalıştayda Türkiye'den 7 üniversiteden 12 akademisyen, Trablus Üniversitesinden ise 5 akademisyen sunum yapmıştı.