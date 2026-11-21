Trabzon Araklı'da debisi artan derede sürüklenen koyunlar çobanın uğraşıyla kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili yoğun sağanak, Pervane Mahallesi'ndeki derenin debisini ve su seviyesini yükseltti. Akıntıya kapılan koyunlar, sürüsüyle karşı yamaca geçmeye çalışan çobanın uzun uğraşlarıyla kurtarıldı; o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili yoğun yağış nedeniyle su seviyesi ve debisi yükselen derede sürüklenen koyunlar, çobanın uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İlçeye bağlı Pervane Mahallesi'nde etkili olan yoğun sağanak, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Etkili yağışların ardından debisi ve su seviyesi yükselen dereden koyun sürüsüyle karşı yamaca geçmeye çalışan çoban, geçiş sırasında akıntıya kapılan koyunlar nedeniyle zor anlar yaşadı. Çobanın yoğun çabası ve uzun uğraşları sonucu suya kapılan koyunlar kurtarıldı. Küçükbaş sürüsünü kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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