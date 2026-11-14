Trabzon Araklı'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Trabzon Araklı'da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi'nde Mehmet T'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Trabzon'un Araklı ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pervane Mahallesi'nde Mehmet T'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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