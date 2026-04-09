Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten İçten Açıklamalar

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile bir araya gelerek özel bir röportaj gerçekleştirdi. Başkan Genç, Trabzon'un 'level atlatacak' projeleri arasında raylı sistem, Uzunkum yaşam alanı, biyolojik arıtma ve sanayi sitelerini vurguladı. Ayrıca, geçen yıl 1,5 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini belirterek, bu başarının şehir ekonomisine katkısını anlattı.

Sosyal medyanın önemine değinen Genç, sosyal meydanda var olmanın da kritik olduğunu ifade etti. Kişisel anılarını paylaşırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk tanışma anını ve seçim döneminde bir pazarcının 'sana oy vermeyeceğim ama kazanmanı istiyorum' sözünü unutulmaz bulduğunu söyledi. Trabzonspor'un şampiyonluk coşkusunu yaşadığı anı duygusal bir dille anlatan Genç, 'mutluluğa kurşun sıkma' projesiyle gurur duyduğunu belirtti. Oyuncu kıyaslamalarında ise Onuachu ve Sörloth'un farklı özelliklere sahip olduğunu vurguladı.