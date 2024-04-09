Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Genç, mesajında, hemşehrilerinin ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bir ramazan ayını daha nihayete erdirerek bayram günlerine ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirten Genç, bayramların sevgi, saygı, yardımlaşma ve hoşgörü bağlarının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların geride bırakıldığı en özel günler olduğunu kaydetti.
Genç, bu mübarek günlerde dargınlıklara son vermenin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmenin ve onların sıkıntılarını paylaşmanın önemine vurgu yaparak, "Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, bu mübarek günlerin Trabzon'umuza, ülkemize ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Matlı, mesajında birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, bayramların sevgi ve saygının en güzel şekilde yaşandığı zamanlar olduğunu belirtti. Ayrıca, Ramazan ayının manevi ikliminin tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diledi ve tüm hemşerilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Malatya Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen 'Vefa' programında, şu ana kadar başkanlık yapan isimler ile üyeler bir araya geldi. Programda, MÜSİAD Malatya Şubesi Başkanı Yunus Akçin, Genç MÜSİAD Başkanı Yusuf Erdemir ve önceki dönem başkanlar birer konuşma yaparak, geçmişte yaşanan felaketlerin ardından yapılan yardımları ve gelecekteki çalışmaları anlattılar. Programda ayrıca, Genç MÜSİAD'ın önceki dönem başkanları, yeni üyelere başarıya giden hikayelerini anlattılar ve bu organizasyonun iş dünyasına atılmadan önce iyi bir okul olduğunu vurguladılar.
Ramazan Bayramı tatili süresince Sakarya genelinde jandarma ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kurallara uyulmasını sağlamak için denetimlerini artırdı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hız kurallarına uyulmaması, emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışık ihlalleri ve kask kullanımı gibi konularda radar denetimleri yapmaktadır. Trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların azaltılması için sürücülerin daha duyarlı olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir.
İstanbul ve diğer şehirlerde yaşayan Sivaslılar, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek memleketlerine akın etti. Bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, çarşıda yoğunluk oluşturdu. Sivas, Türkiye'nin en büyük ikinci yüz ölçümüne sahip olması ve göç veren bir şehir olması sebebiyle gurbette yaşayan Sivaslılar tarafından tercih edildi. Cadde ve sokaklarda binlerce Sivaslı'nın yoğunluğu nedeniyle yaya ve araç trafiğinde artış yaşandı. Sivaslılar, bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için her bayram olduğu gibi bu bayramda da memleketlerine akın etti.
Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik'in faydasına olacak yatırımların tüm meclis üyelerinin görüş birliği ile hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediye meclisinde samimi ve dostane bir havada çalışmak istediklerini söyledi.
Karaman Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, meclis üyelerini selamladı ve kent için hayırlı işlere imza atacaklarını belirtti.
Ramazan Bayramı arifesinde Bayburt'ta alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar marketlere, mağazalara, manavlara ve fırınlara akın ederek bayram hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Bayram ikramiyelerinin hesaplara yatmasıyla birlikte banka ATM'leri önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Trafikte de yoğunluk yaşanırken, köylerden gelen vatandaşlar köy servislerine yetişebilmek için zamanla yarışıyor. Bayram alışverişini tamamlayan vatandaşlar, evlerine dönme hazırlığı yapıyor. Fırıncı esnafları ise bayram ekmeği için uzun mesai harcıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?