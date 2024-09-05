Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Genç Hukukçularla Buluştu - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Genç Hukukçularla Buluştu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Genç Hukukçularla Buluştu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Avrupalı Genç Hukukçular Derneği (ELSA) üyeleriyle bir araya gelerek mesleki gelişim ve insan hakları konularında farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yaptı. Gazze'deki insani duruma da dikkat çeken Genç, bu tür etkinliklerin genç hukukçular için büyük katkı sağlayacağını belirtti.

05.09.2024 13:46
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Avrupalı Genç Hukukçular Derneği (ELSA) üyeleriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genç, EYOF Restoran'da düzenlenen programda, genç hukukçuların mesleki gelişimi ve insan haklarına dair farkındalık kazanmalarının önemli olduğunu ifade etti.

Genç, meslektaşları ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Umarım bu program sayesinde hem bireysel hayatlarınızda hem de bu şehir adına güzel anılar biriktirirsiniz. Bu tür etkinliklerin mesleki gelişiminize çok katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

İnsanın en temel hakkı olan yaşamın Gazze'de ağır bir şekilde ihlal edildiğini vurgulayan Genç, "Gazze'de yaşanan insanlık dramı, hepimizin vicdanını yaralıyor. Dünyanın her yerinde insan hakları konusundaki farkındalık giderek artsa da bu dramın sona ermesi ve masum insanların temel haklarının korunması en büyük dileğimizdir. Trabzon'umuzda sizleri her zaman ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı bilmenizi isterim." diye konuştu.

ELSA Trabzon Şube Başkanı Ayşe Türkü Çelik ise verilen katkı ve desteklerden dolayı minnettar olduklarını, kentte dernek olarak faaliyetlerini verimli bir şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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