Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Zorlu: "'Dönemimizi Tamamlayalım' Diye Düşünerek Kredi Borçlanması Yapıyorsunuz"

(TRABZON) - Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Cüneyit Zorlu, belediye yönetiminin sürekli borçlandığını ifade ederek, "'Dönemimizi tamamlayalım' diye düşünerek kredi borçlanması yapıyorsunuz. Bu borçlar nasıl ödenecek? Biz artık borcu, borçlanmanızı takip edemiyoruz" diye konuştu. Otobüs ücretlerine yapılması planlanan yüzde 25'lik zammın yüzde 20'ye çekilmesini de teklif eden Zorlu, "Kamu araçlarında doğacak gelir azalışı ya da zararı başka noktalardan sübvanse edilebilir" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi mart ayı toplantılarının üçüncü birleşimi, Başkan Vekili Faruk Kanca yönetiminde gerçekleştirildi. Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Zorlu da toplantıda yeni araç alımlarıyla ilgili borçlanma talepleri ve toplu ulaşıma yapılacak zamlarla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Zorlu, elektrikli otobüslerin akıbetini sordu

Trabzon Ulaşım A.Ş.'nin yeni araç alımı için ticari bankalardan 150 milyon TL kredi kullanma talebiyle ilgili konuşan Zorlu, daha önce elektrikli otobüs alımı için alınan kredi yetkilerini hatırlatarak bu otobüslerin durumunu sordu. Bu konuda halkın bilgilendirilmesini talep eden Zorlu, "Mantıklı harcamalara itiraz etmiyoruz ama daha önceden elektrikli araçların alınacağı söylenmişti. Bunun için de çok kez kredi yetkisi istenmişti, verdik. Peki o araçların akıbeti ne oldu? Alındı mı, alınmadı mı? Bu konunun açıklamaya muhtaç olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

CHP grubunun ret oyu verdiği madde, oy çokluğuyla kabul edildi

Yapılan açıklama ve oylamanın ardından komisyondan gelen 10 ila 12 yeni elektrikli otobüs alımı projesi için 5 milyon euro kredi kullanılmasıyla ilgili maddenin görüşülmesi sırasında yeniden söz alan Zorlu, "Hep borçlanma, hep kredi kullanma içeren maddeler oyluyoruz. Bu mecliste iki defa 6 milyon euro borçlanma için yetki verdik, bunlar da uzun vadeli, 3-5 yıl ve sonrasında ödemeli kredilerdi. Bu borcun nasıl alınacağı, ne şekilde ödeneceği de burada açıklanmalı. Anladığımız kadarıyla 3-5 yıl sonrasını düşünerek, yani 'Dönemimizi tamamlayalım' diye düşünerek kredi borçlanması yapıyorsunuz. Bu borçlar nasıl ödenecek? 5 milyon eurodan bahsediyoruz, daha önce de iki kez 6'şar milyon euro borç aldınız. Yani toplamda 17-20 milyon euroya yakın bir borçlanma yaptık. Biz artık borcu, borçlanmanızı takip edemiyoruz. Biz buna şiddetle karşı çıkıyoruz" dedi. Oylamada, CHP grubunun ret oyu verdiği madde, oy çokluğuyla kabul edildi.

Ulaşım Komisyonu'ndan gelen D, M, S ve T plakalı ticari araçlar ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerin fiyat tarifelerinde 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla değişikliğe gidilmesiyle ilgili konuşan Zorlu, ulaşım giderlerindeki artışlar dolayısıyla dolmuş esnafının haklı bir zam talebi oluştuğunu ancak bu ücretleri ödeyecek vatandaşların da düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomik krize dikkati çeken Zorlu sözlerini, şöyle tamamladı:

"Büyükşehir Belediye otobüslerine yapılacak yüzde 25'lik zam, yüzde 20'ye çekilmelidir"

"Ulaşım ücretlerini tartışıyoruz ama meseleyi sadece rakamlardan ibaret görmemek lazım. Konuya ekonomik gerçekler açısından da bakmamız gerekiyor. Bundan 11 ay önce dolmuş ücreti 25-28 lira civarında belirlenmişti. Geçen süre içerisinde hem maliyetlerde hem de ülke ekonomisinde ciddi değişimler yaşandı. Memur maaşlarına ortalama yüzde 32, asgari ücrete yüzde 30, işçi ve emekli aylıklarında da ortalama yüzde 35 civarında bir artış yapıldı. Bu artışlar gerçekleşti ama zorunlu harcamalar maaşlardan çok daha hızlı arttı. Maaşlar artarken alım gücü yüzde 10 civarında azaldı. Burada haklı olarak dolmuşçuların talepleri var. Dolmuş esnafının giderinde birçok kalemde artış yaşandı. 11 ay önce yapılan zammın üzerinden geçen sürede yakıt yüzde 44 arttı. Bu artış, gelir artışlarının çok üstünde. Bu konuda hem dolmuş esnafını hem de halkı birlikte memnun etmek de mümkün değil. Bir taraf, zorunlu olarak diğerinden daha çok mağdur oluyor. Dolmuş zamlarında biz 30 lira önermiştik, ancak 32,5 lirayı da kabul edilebilir buluyoruz. Burada Büyükşehir Belediyesi'ne, otobüslerde yüzde 25 olarak düşünülen zamları, yüzde 20'ye çekmesini öneriyoruz. Kamu araçlarında doğacak gelir azalışı ya da zararı başka noktalardan vatandaşın lehine sübvanse edilebilir. Bu konunun örneklerini Büyükşehir Belediyesi başka konularda göstermiştir."