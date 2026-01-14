Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Zorlu: "Dsi Yanındaki Alanla İlgili Büyükşehir Belediye'mizin Çabasını Görmek İstiyoruz"

(TRABZON) - Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili ve Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyit Zorlu, "DSİ yanındaki alanla ilgili bize verilen söz yerine getirilmiyor. 20 aydır hala millet bahçesi yapacağız diye uğraşıyorsunuz. Bu konuda Büyükşehir Belediye'mizin çabasını görmek istiyoruz" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı toplantılarının üçüncü birleşimi, Meclis Başkan Vekili Faruk Kanca yönetiminde gerçekleştirildi.

Toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen "Ortahisar ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde bazı taşınmazların üzerindeki muhtarlık binası ve sosyal donatı alanları hariç kalan alanda sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere tadilat yapılarak Büyükşehir Belediyesi'nce kullanılmasına yönelik protokol yapılması" ile ilgili maddenin görüşülmesi sırasında söz alan CHP Grup Başkan Vekili Zorlu, Büyükşehir Belediyesi'nin Ortahisar ilçesinde yaptığı çalışmalarla ilgili önceden bilgilendirilmediklerini ve çalışmalardan son anda haberdar olduklarını söyledi.

"Pazar yerimiz de vatandaşlarımızın ilgisini çeken bir yer haline geldi"

Söz konusu alanda Ortahisar Belediyesi'nin bir köy ürünleri pazarı ve kahvaltı yeri ile rekreasyon alanları bulunduğunu hatırlatan Zorlu, "Aygören Vadisi üzerinde bir Köy Ürünleri Pazarı yaptık, muhtarlık binası ve rekreasyon alanları oluşturduk. Bu çalışmamız çok da beğenildi. O bölgedeki köylerimiz ve muhtarlarımız, buradan çok memnun. Pazar yerimiz de vatandaşlarımızın ilgisini çeken bir yer haline geldi. Hizmet verdiğimiz bu alanda bize bilgi verilmeden böyle bir eyleme gidiliyor ve biz bundan son anda haberdar oluyoruz" diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortahisar Belediyesi'ne daha önce verilen bazı sözlerin yerine getirilmediğini de belirten Zorlu, bu durumun Ortahisar Belediyesi'nin yapacağı çalışmaları geciktirdiğinin altını çizdi. Bu konuların bir an önce gündeme alınarak değerlendirilmesini talep eden Zorlu, "Bu bizi gerçekten üzen ve yaralayan bir gündem haline geldi. Bize verilen sözlerin hatırlanmasını ve gereğinin yapılmasını rica ediyorum. Seçimden sonraki toplantılardan birinde, kayda geçsin diye Devlet Su İşleri'nin yanındaki bir arsadan bahsetmiştik. Burayla alakalı bir talebimiz vardı. O zaman da belirtildiği üzere burası Millet Bahçesi yapılacaktı. 157/12 No'lu bu parselle ilgili bize geçen ay Büyükşehir Belediyemiz tarafından gönderilen yazıda, hala buraya 'Millet bahçesi yapacağız' deniyor. Ama 20 aya yakın bir zaman oldu ve bir şey yapılmadı. Bizim taleplerimize de cevap verilmiyor" ifadelerini kullandı.

Ortahisar Belediyesi'nin farklı mahallelerdeki alan taleplerine de değinen Zorlu sözlerini, şöyle tamamladı:

"Ortahisar Belediyemize verilen sözlerde durulmasını özellikle talep ediyorum"

"Bunun gibi birçok alan var. Dolgu alanlarıyla da ilgili taleplerimiz var, Kızılay ile ilgili yerleri istedik vermediniz. Kaledibi İlkokulu'nu vermediniz. Bulak'ta, Beştaş'ta, Düzalan'da talep ettiğimiz alanlar bize verilmiyor. Akyazı'da yaşlı bakımevi yapmak için bir yer istedik, tahsisi hala Milli Emlak'ta bekliyor. Çukurçayır'da okuma salonu için bir yer istedik orası da verilmiyor. Bu yerlerin neden verilmediğini soruyorum. Ortahisar Belediyemizle yapılan protokollerin ve taleplerimizin bir değeri olmalı. Büyükşehir Belediyesi olarak protokollerinizi yaparken bizi de gündeme almanızı, Ortahisar Belediyemize verilen sözlerde durulmasını özellikle talep ediyorum. DSİ yanındaki alanla ilgili bize verilen söz yerine getirilmiyor. 20 aydır hala millet bahçesi yapacağız diye uğraşıyorsunuz. Bu konuda Büyükşehir Belediyemizin çabasını görmek istiyoruz."