Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mama Desteği Sağlayacak - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mama Desteği Sağlayacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden hayvan sahiplenenlere mama desteğinde bulunacaklarını söyledi. Genç, yeni düzenlemeyle sokaktan alınan hayvanların bakım ve aşılarının yapıldığını, küpe takıldığını ve kısırlaştırıldığını belirtti. Ayrıca, Trabzon'da yeni yaşam alanları oluşturulacağını ve mama üretim tesisinin hizmete alındığını açıkladı.

10.08.2024 16:08
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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden hayvan sahiplenenlere mama desteğinde bulunacaklarını söyledi.

Genç, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki Mama Üretim Tesisi'nin tanıtım toplantısında, sahipsiz hayvanların ülke genelinde vatandaşlar açısından can güvenliğini tehdit eder hale gelmesi üzerine yeni bir yasal düzenleme yapılması gereği duyulduğunu belirtti.

Yeni düzenlemeyle sokaktan alınan hayvanların bakım ve aşılarının yapıldığını, küpe takıldığını ve kısırlaştırıldığını anlatan Genç, şöyle devam etti:

"Bundan sonra ise yeni dönemde ciddi bir şekilde sahiplendirme yapıyoruz. Sahipsiz hayvan kategorisinden çıkartıp sahipli hayvan kategorisine sokuyoruz. Buradan tüm hemşehrilerime, hayvanseverlere bu çağrıyı yeni yasayla beraber yapıyorum. Sokak hayvanı tabirini kaldırıyoruz. Sokakta hayvanlarımız olmayacak. Sokakta hiç hayvanımız olmayacak mı? Bunu da söylemiyoruz. Yine sokaklarımızda köpeklerimizi göreceksiniz ancak ona nezaret eden sahipleri olacak. Can güvenliği konusunda hükümetimizin ve Meclis'imizin attığı adımı uygulamış olacağız."

Genç, Çağlayan Mahallesi'nde 14 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 80 dönümlük merkezin 450 hayvan kapasitede olduğunu ifade ederek, "Aslında 650-700 kapasiteye ulaşacak barınağımız var. Şu anda 250 civarında köpeğimiz var. Yeni dönemde Yomra ve Çarşıbaşı ilçelerinde tespit ettiğimiz alanlarda da daha büyük yaşam alanı şeklinde, onların hukukunu korumak ve doğal ortamlarını tesis etmek adına iki büyük projeyi hayata geçireceğiz." dedi.

Merkezde mama üretim tesisini de bugün hizmete aldıklarının altını çizen Genç, şu değerlendirmede bulundu:

"Hizmete aldığımız köpek bakım ve beslenmesini içeren ünite, kedilerimiz için de geçerli. Üreteceğimiz mamalarla önce barınağımızdaki canlara hizmet edeceğiz ama Trabzon'daki hayvanseverlerimiz gelip barınağımızdan sahiplenme yaptıklarında aşısını, küpesini, tasmasını ve mamasını da temin edeceğiz. Bu da çok önemli bir hizmet. Maliyet açısından da bu husus hemşehrilerimizi ilgilendiriyor. Bu tesis, tam entegre bir tesis. Faydalı ve verimli bir tesis. Atık yönetimi açısından da önemli. Belediyemizin tesisleri başta olmak üzere, sağlık merkezleri ve konaklama merkezlerindeki organik gıda artıklarını alıyoruz. Burada mama haline dönüştürülüyor."

Genç, derneklerle yapılan çalışmalar neticesinde Trabzon'da son 5 yılda 3 bin 5 köpeğin sahiplendirildiğini dile getirerek, "11 bin 880 köpeğimizi kısırlaştırdık. Mobil olarak tüm ilçeleri gezip kısırlaştırma yapan bir aracımız var. 11 bin 880 köpeği 5 yılda kısırlaştırmak demek, belki Trabzon'da popülasyonu kontrol altına almakta attığımız en önemli adımdır." diye konuştu.

Trabzon'da 20-25 bin civarında sahipsiz köpek olduğunu tahmin ettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu da çok önemli bir çalışma. Özellikle kuduz konusunda ülkemiz, ülkeler arası sıralamada önde. Bu konuda da aşılarla beraber bu işin önüne geçtik. 18 bin 278 köpeğimizi tedavi ettik. İlçe belediyelerimizle beraber bu süreci yöneteceğiz. 11 bin 171 köpeğimize parazit tedavisi uyguladık. Çok steril ortamlarda tedavi merkezlerimiz de var. Burası köpeklerin sadece kaldığı bir alan değil, ameliyatı, kısırlaştırılması, tedavisi, rehabilitasyonu ve bugün hizmete aldığımız mama üretim tesisiyle tam entegre bir tesis."

Genç, derneklerin duyarlılıklarının kendilerini motive ettiğini belirterek, "Güzel bir çalışma ile can güvenliğini tehdit eden bir husus olmayacak ama bize emanet canların hukukunu da hep beraber koruyacağız. Kamuoyunda spekülatif olarak ortaya çıkan bu görüşleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Yasamızda da böyle bir uygulama yok, olmayacak. Bu canlarımız bize emanet olarak hayatlarını idame ettirecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Mama Desteği Sağlayacak - Son Dakika

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