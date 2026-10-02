Trabzon Çarşıbaşı'nda yalnız yaşayan 62 yaşındaki kişi yayla evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Trabzon Çarşıbaşı'nda yalnız yaşayan 62 yaşındaki kişi yayla evinde ölü bulundu

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Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Kaldırım Yaylası'nda yalnız yaşayan 62 yaşındaki kişi, yakınlarının eve gelmesiyle yatağında hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin yaşamını yitirdiğini belirlemesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yaylada yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Kaldırım Yaylası'ndaki evinde yalnız yaşayan Musa Erdoğan (62), kendisinden haber alamayınca eve gelen yakınları tarafından yatağında hareketsiz bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
Acil DurumÇarşıbaşı3. SayfaTrabzonGüncelOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Çarşıbaşı'nda yalnız yaşayan 62 yaşındaki kişi yayla evinde ölü bulundu - Son Dakika
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