Trabzon Çarşıbaşı'nda yalnız yaşayan 62 yaşındaki kişi yayla evinde ölü bulundu

Trabzon Çarşıbaşı'nda yalnız yaşayan 62 yaşındaki kişi yayla evinde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Kaldırım Yaylası'nda yalnız yaşayan 62 yaşındaki kişi, yakınlarının eve gelmesiyle yatağında hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin yaşamını yitirdiğini belirlemesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde yaylada yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Kaldırım Yaylası'ndaki evinde yalnız yaşayan Musa Erdoğan (62), kendisinden haber alamayınca eve gelen yakınları tarafından yatağında hareketsiz bulundu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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