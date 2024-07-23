Trabzon'da 1640 İşletme Denetlendi - Son Dakika
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Trabzon'da 1640 İşletme Denetlendi

Trabzon Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (TESOB), turizm güvenliği ve turistlerin huzurlu şekilde ziyaretlerini yapabilmeleri için çalışmalar yürüttü. Yapılan denetimlerde, kayıt dışı olan 17 işletme ile tarifesi olmayan 65 işletme tespit edildi. Yasal işlem başlatılan işletmelerden 14'ü kaydını yaptırırken, 3 işletmenin süresi henüz dolmadı. Ayrıca, tarifesi olmayan 65 işletmeden 40'ı tarifesini aldı, 25 işletme hakkında ise yasal süreç başlatıldı. TESOB Başkanı Metin Kara, turizmin sürdürülebilir olması için titizlikle çalıştıklarını ve turist memnuniyetine önem verdiklerini belirtti.

23.07.2024 11:27
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Trabzon'da 1 Kasım 2023'ten itibaren 1640 işletme denetlendi.

Trabzon Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğinden (TESOB) yapılan açıklamada, kentin turizm güvenliği ve turistlerin huzurlu şekilde ziyaretlerini yapabilmeleri için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Ekiplerin, turistik ilçe ve lokasyonlarda kayıt dışı olduğu tespit edilen 17 işletme ile tarifesi olmayan 65 işletme hakkında yasal işlem başlattığı vurgulanan açıklamada, tespit edilen işletmelerin 14'ünün verilen süre içinde kaydını yaptırdığı, diğer 3 işletmeye verilen yasal sürenin henüz dolmadığı, ayrıca tarifesi olmayan 65 işletmeden 40'ının tarifesini aldığı, 25 işletme hakkında ise yasal sürecin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TESOB Başkanı Metin Kara, turizmin sürdürülebilir olması için titizlikle çalıştıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Turist memnuniyetine önem veriyoruz. Bu anlamda özellikle tarifeler konusunda hassas davranıyoruz. Her işletmede resmi tarifenin bulunması, menü-tarife uygunluğu, işletmelerin kayıtlı olması önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Denetim birimindeki arkadaşlarımız yıl boyu sürdürdükleri çalışmalarına turizm sezonunda daha yoğun olarak devam ediyor. Amacımız turistin memnun ayrılması ve yine gelmesi, esnafımızın da kazancının sürekli olmasıdır."

Kaynak: AA

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