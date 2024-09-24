Trabzon'da 461 Hafız için İcazet Töreni

Güncel

Trabzon'da, 2024 Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında 461 hafız için icazet töreni gerçekleştirilecek.

İl Müftüsü Selami Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 26 Eylül Perşembe günü saat 13.30'da hafızlığını tamamlayanlar için düzenlenecek törene, Trabzon'da yetişmiş, ülkenin farklı yerlerinde görev yapan hafızların da katılacağını belirtti.

"Hafızlarımızın yanında olmaya, onların bu mutlu gününe şahitlik etmeye, icazet merasimine Trabzon'umuzun Kur'an kurslarına katkıda bulunan Kur'an sevdalılarını, hafızlarımızın ailelerini ve tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullanan Aydın, şunları kaydetti:

"Reisül kurra olarak hocaların hocası Ramazan Pakdil hocanın katılım sağlayacağı programda, TRT Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması birincisi Vakfıkebir Merkez Yeni Camii İmam Hatibi Muhammed Saka, İstanbul Üsküdar Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii İmam Hatibi Hasan Lütfi Ramazanoğlu, Üsküdar Valide-i Atik Camii İmam Hatibi Osman Osmanoğlu, Üsküdar Büyük Selimiye Camii İmam Hatibi Zafer Akyüz, Bursa Ulu Camii Baş İmam Hatibi Ali Keleş İstanbul Fatih Camii Baş İmam Hatibi Metin Çakar, İstanbul Fatih Camii İmam Hatibi Yusuf Yılmaz, Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmam Hatibi Ferruh Muştuer, Üsküdar Çinili Camii İmam Hatibi Dursun Şahin, Mecidiyeköy Merkez Camii İmam Hatibi Ali Derman, Hendek Merkez Camii Müezzin Kayyımı Hasan Turalioğlu tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edilecektir."