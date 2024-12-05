Trabzon'da 69 Yaşındaki Kadına Saldırı - Son Dakika
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Trabzon'da 69 Yaşındaki Kadına Saldırı

Trabzon'da 69 yaşındaki kadının evine girip ziynet eşyalarını gasbeden 4 kişi yakalandı.

05.12.2024 17:50
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Trabzon'da evine girdikleri 69 yaşındaki kadının el ve ayaklarını bağlayarak ziynet eşyalarını gasbettikleri iddiasıyla 2'si kadın 4 kişi yakalandı.

Tonya ilçesine bağlı Sağrı Mahallesi'nde 24 Kasım'da H.F'nin evine giren yüzleri maskeli kişiler tarafından bağlandıktan sonra ziynet eşyalarının gasbedilmesiyle ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olay yerinin çevresindeki 57 güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Tonya Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, olayı H.C. (41), H.U. (42), F.B. (46) ve S.B'nin (24) gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheliler, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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