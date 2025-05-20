Trabzon'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Trabzon'da, yasa dışı yollarla yurda giren 7 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Yapılan çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.