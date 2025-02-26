Trabzon'da Ahır Çatısı Kar Nedeniyle Çöktü - Son Dakika
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Trabzon'da Ahır Çatısı Kar Nedeniyle Çöktü

Trabzon'da kar nedeniyle çöken ahırda 4 koyun ve 1 keçi telef oldu, maddi zarar 50 bin TL.

26.02.2025 18:59
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Trabzon'da kar nedeniyle ahırın çatısı çöktü

Çöken ahırda 4 koyun ve 1 keçi telef oldu

TRABZON - Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde kar nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü. Çöken çatının altında kalan 4 koyun ve bir keçi telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Dernekpazarı ilçesinin Akköse mahallesinde yaşayan Ümit Gür'e ait olan ahırın çatısı bölgede yağan aşırı kar yağışının ardından çöktü. İçinde 30'a yakın koyun ve keçinin bulunduğu ahırda 4 koyun ve 1 keçi telef oldu.

Yaşanan olayın ardından maddi hasarın yaklaşık 50 bin TL olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Ahır Çatısı Kar Nedeniyle Çöktü - Son Dakika

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