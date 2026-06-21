Trabzon\'da AYT\'ye Geç Kalan Öğrencilere Polis Desteği

TRABZON'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) geç kalma riski yaşayan öğrenciler, polis ekiplerinin desteğiyle sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Trabzon'da üniversite hayali kuran binlerce aday, YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'de ter döktü. Sınav sabahı trafik yoğunluğu ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle bazı öğrenciler sınav merkezlerine yetişmekte güçlük çekti. Geç kalma riski yaşayan adaylar, polis ekiplerinden yardım istedi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri, zamanla yarışan öğrencilerin imdadına yetişti. Kentin farklı noktalarından alınan adaylar, Yunus ekipleri tarafından motosikletlerle sınav merkezlerine ulaştırıldı.