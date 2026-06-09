Trabzon'da Başarılı Gazetecilere Ödül - Son Dakika
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Trabzon'da Başarılı Gazetecilere Ödül

09.06.2026 22:40
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2025 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini aldı. Vali Şahin tebrik etti.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2025 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Akçaabat Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi noktasında gazetecilerin önemli görev üstlendiğini söyledi.

Ödül alanları tebrik eden Şahin, "Bilginin doğru yayılması, haberin zamanında kıymetlendirilmesi noktasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şehrimiz her konuda basın mensuplarıyla kaliteli bir iletişim diline sahip. Emek gösteren bütün gazetecilerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzon basınının tarihine ve gücüne değinerek, şunları kaydetti:

"Dinamik bir basınımız var. Hem şehrimize hem ülkemize büyük bir fayda sağladı. Bu nedenle ben imtiyaz sahiplerinden başlayarak bütün Trabzon'umuzun basın emekçilerini tebrik ediyorum. Şehrimiz adına emeklerine sağlık. Büyük bir özveriyle çalışmalarına şahitlik ediyoruz."

Törende, Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Hasan Taşcan, "spor fotoğrafı" dalında "Onuachu Hava Yolları" adlı fotoğrafıyla ödül aldı.

Yarışmada ödüle layık görülen basın mensupları ve çalışmaları şöyle:

Haber: Özgür Özdemir (Sabah Gazetesi) - "Altı Çocuklu Şefkat Yuvası", Salih Bıyık (Taka Gazetesi) "Pardon Birinci Değilsin", Mansiyon Ödülü: İlayda Cömert (Haber61) "Bataklıktan Kurtardım"

Haber Görüntüsü: Selçuk Başar (Demirören Haber Ajansı) "Yaşıyor Ama 7 Yıldır Ölü Görünüyor", Ozan Köse

(İhlas Haber Ajansı) "Kılıbıklar Mahallesi", Mansiyon Ödülü: Veysel Mete Kılıç (Kuzey Ekspres) "Boztepe Araştırma Kütüphanesi Günden Güne Çürüyor"

Haber Fotoğrafı: Çağrı Aktaş (61 Saat) "Tabutla Yol Kestiler", Oğuzhan Memişoğlu (Haber61) "Yasemin Minguzzi"

Spor Haberi: Nurgül Günaydın (Demirören Haber Ajansı) "Kızıldereli Ailenin Trabzonspor Tutkusu", Barış Can Atmaca (Karadeniz'de Sonnokta Gazetesi) "Aynı Kan Farklı Formalar", Mansiyon Ödülü: Cengizhan Bahadır

(61 Saat) "Trabzonspor Kanser Hastasının Hayalini Gerçeğe Dönüştürdü"

Röportaj: Melisa Şener (61 Saat) "4 Yıl Tek Başına Okudu"

Köşe Yazısı: Okan Çıtlak (Haber 61) "Bu Kadar Kolay Ölmemeli İnsan"

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Başarılı Gazetecilere Ödül - Son Dakika

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