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Trabzon'da bir iş yerinin bacasında yangın çıktı - Son Dakika
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Trabzon'da bir iş yerinin bacasında yangın çıktı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, hasara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak soğutma çalışmaları sırasında Uzun Sokak duman altında kaldı. Yangın sonucunda iş yerinin baca kısmında zarar meydana geldi.

Trabzon\'da bir iş yerinin bacasında yangın çıktı
08.01.2024 - 17:39,
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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir iş yerinin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçeye bağlı Uzun Sokak'ta yer alan bir iş yerinin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, soğutma çalışmaları sırasında kentin en işlek caddesi Uzun Sokak dumanın etkisi altında kaldı.

Soğutma işlemleri tamamlanan yangında, iş yerinin baca kısmında zarar oluştu.

Kaynak: AA
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