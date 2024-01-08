Trabzon\'da bir iş yerinin bacasında yangın çıktı

17:38 •
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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir iş yerinin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu.
İlçeye bağlı Uzun Sokak'ta yer alan bir iş yerinin bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, soğutma çalışmaları sırasında kentin en işlek caddesi Uzun Sokak dumanın etkisi altında kaldı.
Soğutma işlemleri tamamlanan yangında, iş yerinin baca kısmında zarar oluştu.
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