Trabzon'un Of ilçesinde üç katlı binanın çatısından düşen işçi öldü.
İlçenin Başköy Mahallesi'ndeki bir binanın çatısında tamirat yapan 58 yaşındaki Bekir Koz, dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Beton zemine düşen Koz, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Of Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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