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Trabzon'un Of ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İlçedeki sahil yolunda, M.İ. (22) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.
Olay yerine gelen ekiplerce otomobilden çıkarılarak Of Devlet Hastanesine kaldırılan M.İ'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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