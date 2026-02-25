Trabzon'da Engelsiz Kentler Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da Engelsiz Kentler Çalıştayı

25.02.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KTÜ'de 'Engelsiz Kentler' çalıştayı, erişilebilirlik ve engellilik farkındalığını artırmak için yapıldı.

Trabzon'da, "Engelsiz Kentler, Erişilebilir Tasarımlar Çalıştayı" organize edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünce Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Bülbül Arıoğlu'nun yürütücülüğünü üstlendiği Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında 4. sınıf öğrencileri, KTÜ Öğrenci Kulüpleri ve Türkiye Beyazay Derneği işbirliğinde KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde çalıştay gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Temiz, engelsiz kent anlayışının insanı merkeze alan, eşit katılımı önceleyen şehircilik yaklaşımını gerekli kıldığını belirtti.

KTÜ'de erişilebilirliği stratejik öncelik olarak ele aldıklarını vurgulayan Temiz, yerleşkelerde dezavantajlı bireyler için fiziki erişilebilirlik uygulamaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Katılımcılara, engellilik bilinci ve farkındalık, engelli hakları, katılım ve temsil, erişilebilirlik, dijital çözümler, yaşam kalitesi ile kurumsal strateji ve politikalar hakkında bilgi aktarıldı.

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Engelsiz Kentler Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Bukele’den Meksika’ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır Bukele'den Meksika'ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı’dan ’ikinci aşama’ mesajı gelecek 27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı'dan 'ikinci aşama' mesajı gelecek
İlker Yağcıoğlu’nun En-Nesyri pişmanlığı İlker Yağcıoğlu'nun En-Nesyri pişmanlığı

15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
14:52
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
14:42
Şehit babaya son veda
Şehit babaya son veda
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
13:17
Korkulan oluyor Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Korkulan oluyor! Hayalet uçaklar bakın hangi ülkede görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 15:49:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Trabzon'da Engelsiz Kentler Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.