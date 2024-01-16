 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzon'da Esnafa Yönelik Yabancı Dil Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da Esnafa Yönelik Yabancı Dil Kurslarına Yoğun İlgi

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen yabancı dil kursları, turizm sezonunda kente gelen yabancı turistlerle daha iyi iletişim kurulabilmesi amacıyla açılmıştır. Esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan kurslar, Ortahisar ilçesinde başlamış ve diğer turizm yoğunluğu olan ilçelerde de devam edecektir.

Trabzon\'da Esnafa Yönelik Yabancı Dil Kurslarına Yoğun İlgi
16.01.2024 - 12:27,
Abone Ol

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (TESOB) esnafa yönelik düzenlenen yabancı dil kursu ilgi görüyor.

TESOB'dan yapılan yazılı açıklamada, turizm sezonunda kente gelen yabancı turistler ile daha iyi iletişim kurulabilmesi amacıyla açılan yabancı dil kurslarına esnafın yoğun ilgisi olduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TESOB Başkanı Metin Kara, Ortahisar ilçesindeki esnafın ilk eğitimlerinin tamamlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Esnafın kendisi ve yanında çalışan elemanlara yönelik düzenlediğimiz mesleki temel yabancı dil kurslarımıza büyük bir ilgi var. 5 günlük eğitim programımız sabah ve öğle grupları olarak sürüyor. İlk grubun eğitimleri sona erdi. İkinci gruplarımızın eğitimleri sürüyor."

Kara, turizmde kalitenin artırılması için çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, "Ortahisar ilçemizdeki eğitimler sona erince Çaykara, Maçka başta olmak üzere turizm yönünden yoğun ilçelerimizde kurslarımıza başlayacağız. Talep olması durumunda yeniden Ortahisar ilçesine döneceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ortahisar, Trabzon, Kara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Esnafa Yönelik Yabancı Dil Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika


12:25
Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
12:00
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:53
9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:52
Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:44
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36
27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34
Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:33
Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu

Son Dakika
12:25 Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
11:33 Konya'da yüzlerce yıllık gelenek şölene döndü! Şivlilik Çocuk Bayramı'nda çocuklar eğlenceye doydu
12:00 Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
11:52 Roma, Jose Mourinho'nun görevine son verdi
11:53 9 kişinin öldüğü kazada yaralananların anlattıkları kan dondurdu: Şoför o kadar kötü kullandı ki araçtan inmek istedim
11:44 MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik hava harekatının görüntülerini paylaştı
11:36 27 yıllık hasret 13 dakikada son buldu! Esra Erol'da anne ve kızın kavuşma anı herkesi ağlattı
11:34 Dursun Özbek muhabirin sorusunun cevabı için Ali Koç'u işaret etti: Bizim kıblemiz belli
11:22 Dolar/TL 30,1020 seviyesinden işlem görüyor
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 13:12:10. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Esnafa Yönelik Yabancı Dil Kurslarına Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement