Trabzon'da Ev Sahibi Kiracısıyla Tartışırken Silahla Ateş Etti

Trabzon'da ev sahibi, kiracısıyla tartıştığı sırada silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Ortahisar ilçesine bağlı Kalkınma Mahallesi'nde İ.A. (52), dün akşam saatlerinde evine gittiği kiracısı E.E. ile tartıştı.
Tartışma sırasında çıkan arbedede İ.A'nın silahı ateş aldı.
E.E, ev sahibinin evden ayrılmasından sonra polise ihbarda bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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