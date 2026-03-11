Trabzon'da Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da Fahiş Fiyat Denetimi

11.03.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan'da yapılan denetimlerde 6 firma haksız fiyatla tespit edildi, 64 bin TL ceza uygulandı.

TRABZON'da, Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan ayında market, restoran ve fırınlardaki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat, gramaj ve etiket denetimlerini sürdürüyor. Kentte bu kapsamda süren denetimlerde 6 firmanın 20 ürününde haksız fiyat tespit edilirken, 155 firmanın fiyat etiketlerine yapılan denetimlerde 64 bin TL para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen fahiş fiyat ve etiket denetimleri, Ramazan ayında da devam etti. Bakanlık ekipleri, 81 ilde aralıksız devam eden denetimlerde İstanbul, İzmir, Ankara ve Trabzon'un da aralarında olduğu pek çok ildeki market, kafe, fırın ve restoranlarda temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini denetledi. Trabzon'da çok sayıda işletmeyi ziyaret eden ekipler, ürünlerin fahiş fiyatla satılıp satılmadığını kontrol edip, pidelerdeki gramajları değerlendirerek, raflardaki etiket ve kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını inceledi. Haksız kazancın önüne geçmek adına sürdürülen ortak denetimler kapsamında fiyat etiketi, son kullanma tarihi, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkıyla ilgili kontroller yapıldı. Ramazan ayında, Trabzon'da sürdürülen denetimler kapsamında 6 firmanın 20 ürününde haksız fiyat tespit edilirken, 155 firmanın fiyat etiketlerine yapılan denetimlerde 64 bin TL para cezası uygulanırken yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi de denetimler sıklaştırıldı.

'DENETİMLERİ SIKLAŞTIRACAĞIZ'

Trabzon Ticaret İl Müdürü Hakan Bayrak, fiyat etiketlerine yönelik yapılan denetimlerde 64 bin TL para cezası uygulandığını ifade ederek, "Ramazan ayı boyunca tüketicilerin sağlıklı alışveriş yapabilmeleri ve tüketici haklarının korunması amacıyla kafeler, restoranlar, fırınlar, marketlerde denetim yapıyoruz. Bu denetimlerde fırınlarda gramajlara bakıyoruz. Eksik olup olmadığını değerlendiriyoruz. Restoranlarda da menülere bakıyoruz. Son çıkarılan yönetmelikle de restoranlarda servis ücreti alınmıyor. Bu konuda menüleri inceliyoruz. Marketlerde de haksız fiyat artışı denetimi yapıyoruz. Aynı zamanda da fiyat etiketlerini de değerlendirip, kasa-reyon uyuşmazlıklarına bakıyoruz. Ramazan ayında 6 firmanın 20 ürününde haksız fiyat tutanağı tuttuk ve bakanlığa gönderdik. Fiyat etiketlerinde de 155 firmada denetimler yaptık ve 64 bin liralık bir ceza uygulaması oldu. Bayramın gelmesiyle denetimleri sıklaştıracağız, aynı hassasiyeti ve titizliği göstereceğiz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Trabzon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
15:03
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar
İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
14:56
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti
14:25
Kuralar çekildi Türkiye Kupası’nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi
13:51
TBMM’ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
TBMM'ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 15:18:55. #.0.5#
SON DAKİKA: Trabzon'da Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.