Trabzon'da Fahiş Fiyat Denetimi

TRABZON'da, Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan ayında market, restoran ve fırınlardaki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat, gramaj ve etiket denetimlerini sürdürüyor. Kentte bu kapsamda süren denetimlerde 6 firmanın 20 ürününde haksız fiyat tespit edilirken, 155 firmanın fiyat etiketlerine yapılan denetimlerde 64 bin TL para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen fahiş fiyat ve etiket denetimleri, Ramazan ayında da devam etti. Bakanlık ekipleri, 81 ilde aralıksız devam eden denetimlerde İstanbul, İzmir, Ankara ve Trabzon'un da aralarında olduğu pek çok ildeki market, kafe, fırın ve restoranlarda temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini denetledi. Trabzon'da çok sayıda işletmeyi ziyaret eden ekipler, ürünlerin fahiş fiyatla satılıp satılmadığını kontrol edip, pidelerdeki gramajları değerlendirerek, raflardaki etiket ve kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını inceledi. Haksız kazancın önüne geçmek adına sürdürülen ortak denetimler kapsamında fiyat etiketi, son kullanma tarihi, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkıyla ilgili kontroller yapıldı. Ramazan ayında, Trabzon'da sürdürülen denetimler kapsamında 6 firmanın 20 ürününde haksız fiyat tespit edilirken, 155 firmanın fiyat etiketlerine yapılan denetimlerde 64 bin TL para cezası uygulanırken yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi de denetimler sıklaştırıldı.

'DENETİMLERİ SIKLAŞTIRACAĞIZ'

Trabzon Ticaret İl Müdürü Hakan Bayrak, fiyat etiketlerine yönelik yapılan denetimlerde 64 bin TL para cezası uygulandığını ifade ederek, "Ramazan ayı boyunca tüketicilerin sağlıklı alışveriş yapabilmeleri ve tüketici haklarının korunması amacıyla kafeler, restoranlar, fırınlar, marketlerde denetim yapıyoruz. Bu denetimlerde fırınlarda gramajlara bakıyoruz. Eksik olup olmadığını değerlendiriyoruz. Restoranlarda da menülere bakıyoruz. Son çıkarılan yönetmelikle de restoranlarda servis ücreti alınmıyor. Bu konuda menüleri inceliyoruz. Marketlerde de haksız fiyat artışı denetimi yapıyoruz. Aynı zamanda da fiyat etiketlerini de değerlendirip, kasa-reyon uyuşmazlıklarına bakıyoruz. Ramazan ayında 6 firmanın 20 ürününde haksız fiyat tutanağı tuttuk ve bakanlığa gönderdik. Fiyat etiketlerinde de 155 firmada denetimler yaptık ve 64 bin liralık bir ceza uygulaması oldu. Bayramın gelmesiyle denetimleri sıklaştıracağız, aynı hassasiyeti ve titizliği göstereceğiz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz" dedi.