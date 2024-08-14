Trabzon\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü

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Trabzon'da toplanan grup, Filistin'e destek için yürüdü.

Özgür Aksa Trabzon Platformunca çarşamba günleri ikindi namazı sonrası için organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüyen grup adına konuşan Şener Yiğit, Gazze'de 11 aydır yaşanan insanlık dışı soykırımın derin acısını yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Gazze halkının yanında olduklarını vurgulayan Yiğit, şunları kaydetti:

"Yapamayacağımız, gücümüzü aşan işleri konuşmaktansa yapabildiklerimizin en fazlasını yapıp kardeşlerimizin cihadına arka çıkmalıyız. Aramızdaki fikir ayrılıklarını bırakalım. Ayıplarımızı örtelim, güzelliklerimizi görelim. Kalplerimizi yakınlaştırmak için yollar arayalım ve tıpkı Gazze halkı gibi topkeyun mücadele edelim."

Grup, yapılan duanın ardından dağıldı.