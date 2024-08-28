Trabzon\'da freni boşalan araç ağaçlara çarptı: 3 yaralı

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TRABZON'un Sürmene ilçesinde yokuş aşağı inerken freni boşaldığı öne sürülen hafif ticari aracın ağaçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Kadıoğlu yönetimindeki hafif ticari aracın, rampadan inerken iddiaya göre freninin boşaldı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu. Kazada araçtaki sürücü ile eşi Asiye ve kızı Emine Bayraktar yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.