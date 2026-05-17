Trabzon'da Geçim Derdi! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da Geçim Derdi!

17.05.2026 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da halk, geçim sıkıntısını ve yetersiz gelirlerini milletvekillerine anlattı.

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'e dert yanan bir yurttaş, gelirlerinin yetersiz olduğunu ileterek, "3 kişilik bir aileyim, eşim, oğlum, ben ve bir de kirada oturuyorum. Nasıl yaşamamı, geçinmemi tavsiye edersiniz?" diye sordu. Emekli bir yurttaş ise, "Oğlum bak dişlerimi yaptıramıyorum. Param yok ki yaptırayım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla 81 il ve bütün ilçelere ziyaret gerçekleştiren parti yöneticileri ve milletvekilleri saha çalışmalarına devam ediyor. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen; CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ve Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz ile Trabzon'un Pazarkapı Mahallesi'nde saha ziyaretleri yaptı.

Trabzonlu bir vatandaş, Öztürkmen'e geçinemediği için dişlerini yaptıramadığını ileterek, "Oğlum bak dişlerimi yaptıramıyorum. Param yok ki yaptırayım. Emekliyim. Yetmiyor. Kiradasınız. Yetmiyor. Sigorta yapıyor ama alıyor dünyanın parasını. Her şey para, parasız bir şey yok ki. Eskiden az bir şey alırdı şimdi öyle bir şey yok" dedi.

Bir başka esnaf ise ülkeyi muhalefetsiz bırakmamaları gerektiğini söyleyerek, "Muhalefete ihtiyaç var. Yarın sen başa gel, öbürü muhalefet olsun. Doğru, faydalı olan çalışma yapın. Bugün ben A'ya veririm, yarın B'ye veririm, öbür gün C'ye veririm. Benim oyum hak edene. Ama hak edeceksin benim oyumu" ifadelerini kullandı.

Bir başka Trabzon sakini ise eşinin özel sektörde çalıştığını ve tek maaşla geçinemediklerini anlatarak, "Maaşımız yetmiyor tabii ki. Özel sektörde çalışıyor eşim, nasıl yetecek? Hesap kitap ortada. Durum ortada her şey ortada. Tek maaş, özel sektörde çalışıyor, 3 kişilik bir aileyim; eşim, oğlum, ben. Bir de kirada oturuyorum. Nasıl yaşamamı, geçinmemi tavsiye edersiniz? Nasıl geçinilebilir? Ben şu an oğlumu evlendireceğim tek maaşla, fazla söze gerek yok" diye konuştu.

"AK Parti'ye 3 seçimdir destek vermiyorum, sandığa da gitmiyorum"

Bir başka vatandaş da "karasız seçmen" olduğunu bildirerek, "AK Parti'ye son 3 seçimdir destek vermiyorum, sandığa da gitmiyorum. Bu saatten sonra ister AK Parti olsun ister CHP ama doğru kişi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Geçim Derdi! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
11:05
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
10:46
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran’a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 13:02:09. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Geçim Derdi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.