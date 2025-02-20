MR kabininde kamera ile görüntü skandalı: Adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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MR kabininde kamera ile görüntü skandalı: Adli işlem başlatıldı

MR kabininde kamera ile görüntü skandalı: Adli işlem başlatıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde MR kabinine giren bir hasta, bir personelin cep telefonu kamerasıyla kendisini kayda aldığını fark etti. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada müeahhit firma personeli işten çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20.02.2025 17:45  Güncelleme: 20:03
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Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde MR kabininde kamerayla görüntü aldığı tespit edilen müteahhit firma personelinin hastaneyle ilişiği kesildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde MR çekimi için kabine giren bir hasta, içeride cep telefonu kamerasıyla kayıt yapıldığını fark etti. Hastanın durumu hastane ve emniyet birimlerine bildirmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, inceleme başlattı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

İncelemelerde, hastanede müteahhit firma aracılığıyla çalışan personel tarafından MR kabininde kamerayla kayıt alındığı tespit edildi. İsmi açıklanmayan şüphelinin işine son verildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. "19.02.2025 tarihinde Üniversitemiz Farabi Hastanesi'nde MR çekimi için kabine giren bir hasta, kabinde cep telefonu kamerası ile kayıt yapıldığını fark etmiş ve durumu derhal emniyet birimlerine bildirmiştir" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, "Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği ve emniyet güçleri tarafından yürütülen titiz inceleme sonucunda, olayın Farabi Hastanesi'nde, müteahhit firma aracılığıyla çalışan bir personel tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Hadisenin ardından ilgili personelin, hastane ile ilişiği derhal kesilmiş ve konu, adli makamlara intikal ettirilmiştir. Üniversitemiz, hasta mahremiyeti ve güvenliğini en üst düzeyde koruma sorumluluğunun bilincinde olup benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MR kabininde kamera ile görüntü skandalı: Adli işlem başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Sert:
    mr çeken kisiler istege göre neden bayan olamiyor.musluman bir ulkede erkegin bayana mr röntgen ultrason çekmesini uygun bulmuyorum 10 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    sanki olmayan bişey. hemen hemen tüm iş yerlerinde olur oluyor bence,özellikle gece vardiyaları sıkıntı. 4 1 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Bizim millet asla adam olmaz . her birey ülkese yasamin zorlasmasi için elinden geleni yapiyor . Ben 73 lüyüm bizim kusak yetisip ülkeyi avrupa standartina tasiyacak dedim . ancak bizim kusak ülkeyi bir 50 yil daha geri götürdü . Rahmetli Abdulhamidin bedduasi üstümüzde 2 1 Yanıtla
  • Murat:
    O.Ç. 3 0 Yanıtla
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