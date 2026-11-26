Trabzon'da heyelan iki katlı evin duvarını yıktı, temelinde boşluk oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi Sofrakaya mevkisinde meydana gelen heyelanda iki katlı evin duvarı yıkıldı ve temelinde boşluklar oluştu. Park halindeki araç yamaçtan yuvarlandı, can kaybı yaşanmadı; bölgede temizleme başlatıldı ve hasar tespiti yapılacak.
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen heyelanda bir evin temelinde hasar oluştu.
Çukurçayır Mahallesi Sofrakaya mevkisindeki iki katlı evin bulunduğu alanda heyelan meydana geldi.
Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları evin duvarını yıkarak temelde boşluklar oluşturdu.
Heyelan sırasında park halindeki bir araç ise yamaçtan yuvarlandı.
Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından iş makineleriyle bölgede temizleme çalışması başlatıldı.
Ekiplerin olay yerinde hasar tespit çalışması yapacakları öğrenildi.
Kaynak: AA
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