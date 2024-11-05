Trabzon'da Heyelan Sonrası Yol Açıldı

Trabzon'da heyelan nedeniyle kapanan Beşikdüzü- Şalpazarı kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle Beşikdüzü ile Şalpazarı ilçelerini bağlayan kara yolunun 7'nci kilometresinde, Ağasar 1 köprüsü yakınında heyelan meydana geldi.
Heyelan sebebiyle kapanan yol, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
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