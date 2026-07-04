Trabzon'da İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Trabzon'da kafasına iskeleden kopan demir parçası düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde dün bir inşaatta çalışan Cengiz B'nin (45) kafasına iskeleden kopan demir parçası düştü.

Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Cengiz B'nin cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.